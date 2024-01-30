«Скрывают до последнего»: Как меняется психика у онкобольных
Анастасия Касьяненко заявила НСН, что онкобольным очень нужна поддержка психолога.
Онкобольным очень нужна поддержка психолога, чтобы у человека не было паники и он мог спокойно противостоять произошедшему, заявила клинический психолог в онкологии Анастасия Касьяненко в пресс-центре НСН.
«Психика сильно меняется, человек не понимает, что делать. Тут очень нужен грамотный специалист, квалифицированная помощь, поддержка, чтобы человек понимал, что делать, паника не нужна. Это очень сложно, онкобольные теряются, они закрываются, кто-то вообще даже не может рассказать никому. Я могу сказать, что очень многие скрывают это до последнего, не признают свое заболевание. Психологи важны и нужны, они поддерживают эту стабильность, помогают взаимодействовать друзьям, врачам пациента», - отметила она.
В России около 4,5 миллиона человек, которые либо находятся на разных стадиях лечения рака, верификации диагноза, либо находятся в ремиссии, заявила ранее президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!», член СПЧ при президенте РФ Ирина Боровова в пресс-центре НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ученые впервые сфотографировали детеныша большой белой акулы
- Адвокат: МВД предъявило бизнес-тренеру Шабутдинову новое обвинение
- СМИ: Горком КПРФ загорелся в центре Москвы
- СМИ: В салоне попавшего в ДТП Aurus находился министр просвещения Кравцов
- Шойгу проверил производство крылатых ракет «Искандер» и «Калибр»
- Путин заработал за шесть лет 67,5 млн рублей
- ЕК ждет механизма передачи Киеву доходов от активов России
- Россияне заняли первое место по визитам в Грузию в 2023 году
- СМИ: Канарские острова могут запретить въезд туристам
- В Госдуме раскрыли, когда в России решатся на чипирование от Илона Маска
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru