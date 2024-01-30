«Скрывают до последнего»: Как меняется психика у онкобольных

Онкобольным очень нужна поддержка психолога, чтобы у человека не было паники и он мог спокойно противостоять произошедшему, заявила клинический психолог в онкологии Анастасия Касьяненко в пресс-центре НСН.

«Психика сильно меняется, человек не понимает, что делать. Тут очень нужен грамотный специалист, квалифицированная помощь, поддержка, чтобы человек понимал, что делать, паника не нужна. Это очень сложно, онкобольные теряются, они закрываются, кто-то вообще даже не может рассказать никому. Я могу сказать, что очень многие скрывают это до последнего, не признают свое заболевание. Психологи важны и нужны, они поддерживают эту стабильность, помогают взаимодействовать друзьям, врачам пациента», - отметила она.

В России около 4,5 миллиона человек, которые либо находятся на разных стадиях лечения рака, верификации диагноза, либо находятся в ремиссии, заявила ранее президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!», член СПЧ при президенте РФ Ирина Боровова в пресс-центре НСН.

