Член СПЧ рассказала, как у нее выявили рак благодаря анализам крови

Рак можно выявить на ранней стадии, если заниматься здоровьем и проходить профилактические осмотры, заявила президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!», член СПЧ при президенте РФ Ирина Боровова в пресс-центре НСН.

«Я могу привести свой пример. Мой рак был найден банально по анализу крови из пальца. Я пошла просто профилактический осмотр сделать – кровь, моча, флюорография, гинеколог. И в анализе крови зашкаливает скорость оседания эритроцитов. Это говорит о том, что в организме уже что-то не так, мой грамотный терапевт сказал, что нужно выяснить, с чем борется организм. Я пошла по врачам и у меня выявили онкологию, я прошла полное лечение», - рассказала она.

Рак кожи все чаще обнаруживают и в 20-30 лет, раньше это заболевание встречалось только у старшего поколения, заявил ранее руководитель отделения лазерной онкологии ГНЦ лазерной медицины Федерального медико-биологического агенства РФ, бывший главный онколог Департамента здравоохранения Москвы Евгений Странадко в пресс-центре НСН.

