Названы самые выявляемые виды онкологии

В России по смертности рак легкого стоит на первом месте, по распространению – рак молочной железы и рак кишки, заявила президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!», член СПЧ при президенте РФ Ирина Боровова в пресс-центре НСН.

«Мы не отличаемся здесь от мировой статистики. У нас по смертности рак легкого стоит на первом месте, по распространению – рак молочной железы и рак кишки. Профилактические программы у нас в стране есть, они начинаются очень рано, про здоровый образ жизни, про питание, про физическую активность. Три негативных фактора – это курение, неправильное питание, а также гиподинамия, когда мы лежим, едим и курим», - рассказала она.

Рак кожи все чаще обнаруживают и в 20-30 лет, раньше это заболевание встречалось только у старшего поколения, заявил ранее руководитель отделения лазерной онкологии ГНЦ лазерной медицины Федерального медико-биологического агенства РФ, бывший главный онколог Департамента здравоохранения Москвы Евгений Странадко в пресс-центре НСН.

