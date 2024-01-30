Названы самые выявляемые виды онкологии
Ирина Боровова заявила НСН, что во всем мире рак легкого стоит на первом месте по смертности, а самый распространенный – рак молочной железы.
В России по смертности рак легкого стоит на первом месте, по распространению – рак молочной железы и рак кишки, заявила президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!», член СПЧ при президенте РФ Ирина Боровова в пресс-центре НСН.
«Мы не отличаемся здесь от мировой статистики. У нас по смертности рак легкого стоит на первом месте, по распространению – рак молочной железы и рак кишки. Профилактические программы у нас в стране есть, они начинаются очень рано, про здоровый образ жизни, про питание, про физическую активность. Три негативных фактора – это курение, неправильное питание, а также гиподинамия, когда мы лежим, едим и курим», - рассказала она.
Рак кожи все чаще обнаруживают и в 20-30 лет, раньше это заболевание встречалось только у старшего поколения, заявил ранее руководитель отделения лазерной онкологии ГНЦ лазерной медицины Федерального медико-биологического агенства РФ, бывший главный онколог Департамента здравоохранения Москвы Евгений Странадко в пресс-центре НСН.
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