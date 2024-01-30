Член СПЧ опровергла связь стресса с заболеваемостью онкологией

Тяжелые переживания негативно сказываются на здоровье, но нет доказательств тому, что стрессы ведут к онкологии, заявила президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!», член СПЧ при президенте РФ Ирина Боровова в пресс-центре НСН.

«Психосоматика – это пока абстрактное понятие. Понятие стресса, депрессии, когда у человека тяжелая травма существует, конечно, это все влияет на здоровье. Это усугубляет хронические заболевания и так далее, не надо себя подвергать тяжелым переживаниям. Но нет доказательств тому, что какие-то стрессы приводят конкретно к онкологии. Нам пишут, что бракоразводные дела приводят к тяжелым заболевания. Есть же огромное количество людей, которые пережили развод, но это ни к чему не привело. Доказательств нет. Здоровье наше в целом – это очень важно, включая психику», - отметила она.

Рак кожи все чаще обнаруживают и в 20-30 лет, раньше это заболевание встречалось только у старшего поколения, заявил ранее руководитель отделения лазерной онкологии ГНЦ лазерной медицины Федерального медико-биологического агенства РФ, бывший главный онколог Департамента здравоохранения Москвы Евгений Странадко в пресс-центре НСН.

