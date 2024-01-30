«Лечение или ремиссия»: В России 4,5 миллиона человек столкнулись с онкологией

В России около 4,5 миллиона человек, которые либо находятся на разных стадиях лечения рака, верификации диагноза, либо находятся в ремиссии, заявила президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!», член СПЧ при президенте РФ Ирина Боровова в пресс-центре НСН.

«Сейчас в России по статистике около 4,5 миллиона человек, которые либо находятся на разных стадиях лечения, верификации диагноза, либо находятся в ремиссии – профилактическое наблюдение. Мы объединяем людей со всей страны в нашу организацию, недавно к нам присоединились новые территории», - рассказала она.

По данным ученых, за последние три десятилетия во всем мире заметен рост заболеваемости раком. Особое беспокойство вызывает увеличение числа больных среди лиц моложе 50 лет. В России год от года растёт число больных онкологией, их уже больше 4 млн. Наиболее высокая онкозаболеваемость наблюдается в таких регионах, как Курганская область, Карелия и Мордовия. Сегодня врачи-онкологи обсуждают возможность изменения названий некоторых видов рака с целью помочь пациентам избежать излишне агрессивных методов лечения и уменьшить страх перед диагнозом.

