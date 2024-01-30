«Лечение или ремиссия»: В России 4,5 миллиона человек столкнулись с онкологией
Ирина Боровова заявила НСН, что граждане объединяются в ассоциации и поддерживают друг друга на разных этапах.
В России около 4,5 миллиона человек, которые либо находятся на разных стадиях лечения рака, верификации диагноза, либо находятся в ремиссии, заявила президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!», член СПЧ при президенте РФ Ирина Боровова в пресс-центре НСН.
«Сейчас в России по статистике около 4,5 миллиона человек, которые либо находятся на разных стадиях лечения, верификации диагноза, либо находятся в ремиссии – профилактическое наблюдение. Мы объединяем людей со всей страны в нашу организацию, недавно к нам присоединились новые территории», - рассказала она.
По данным ученых, за последние три десятилетия во всем мире заметен рост заболеваемости раком. Особое беспокойство вызывает увеличение числа больных среди лиц моложе 50 лет. В России год от года растёт число больных онкологией, их уже больше 4 млн. Наиболее высокая онкозаболеваемость наблюдается в таких регионах, как Курганская область, Карелия и Мордовия. Сегодня врачи-онкологи обсуждают возможность изменения названий некоторых видов рака с целью помочь пациентам избежать излишне агрессивных методов лечения и уменьшить страх перед диагнозом.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме раскрыли, когда в России решатся на чипирование от Илона Маска
- Рябков заявил, что размещение ядерного оружия в Великобритании повысит угрозы в Европе
- Отец и дочь сгорели в автомобиле под Калугой
- ОКР обжалует лишение российских фигуристов золота Олимпиады-2022
- В Совфеде предложили ограничить маркетплейсы с долей рынка выше 25%
- СМИ: У сбитого машиной сценариста Гельмана сломаны ноги
- Боррель назвал ошибочными идеи перемирия на Украине
- Названы самые распространенные причины отказа в трудоустройстве
- РЖД утвердила действия проводников при обнаружении животного в вагоне
- СМИ: Россияне за год набрали автокредитов на рекордные 1,3 трлн
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru