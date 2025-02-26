3.03.2025 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Воскресенье - день без алкоголя. Новый законопроект в борьбе с алкоголизмом»

В последние годы в России наблюдается рост продажи и употребления алкогольной продукции. В ряде регионов эту проблему уже начали решать путем ограничения продажи алкогольной продукции. Лидером в этом направлении является Вологодская область, где с 1 марта 2025 года вступает в силу региональный закон об ограничении продажи алкоголя по рабочим дням, а именно алкоголь можно будет приобретать в будни с 12:00 до 14:00. На территории Республики Бурятия также с 1 марта 2025 года вводят ограничения на продажу алкоголя с 20:00 часов до 11:00 часов по местному времени и полный запрет на продажу алкоголя во Всемирный день здоровья 7 апреля, День семьи, любви и верности 8 июля и Всероссийский день трезвости 11 сентября.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов также вносит законопроект под названием «День семьи и счастья». И предлагает ввести еженедельное проведение одного дня без алкоголя и таким днем планируется сделать воскресенье.

В ходе пресс-конференции участники анонсируют вносимый в ГД РФ новый законопроект, посвященный снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения, а также расскажут, как сегодня регионы борются с вредными привычками населения.

Участники пресс-конференции:

Автор законопроекта, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов;

Врач нарколог;

Психолог по зависимостям.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 916 107 177 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

