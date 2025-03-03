«Начинают в 10 лет»: Нарколог потребовал от родителей не давать детям пробовать алкоголь
Родители иногда неосознанно формируют в несозревшем детском мозге установку, что алкоголь - это атрибут взрослой жизни, заявил в пресс-центре НСН Василий Шуров.
Большая ошибка, которую допускают родители, это попытка самостоятельно познакомить ребенка с алкоголем, налив ему «попробовать» или сказав: «Подрастешь, тогда будет можно». Об этом в пресс-центре НСН рассказал психиатр-нарколог Василий Шуров.
«Самая большая боль – это дети, первое употребление сейчас опустилось до возраста десять лет. Лидеры мнений активно продвигают алкогольную тематику. Часто бывает, что родитель сам решает налить ребенку попробовать, или ребенок видит, что праздник в семье проходит с алкоголем, что это нормально. Потом уже мама сама приводит на лечение этого взрослого ребенка с просьбой что-нибудь сделать. У детей не должно быть контакта с этим опасным веществом ни в каком контексте. В любом случае происходит интоксикация организма. А детский мозг - незрелый, и никаких выводов он не сделает. Если близкий человек или значимая для тебя фигура тебе налили, то это не воспринимается, как опасность. Никто не дает установку, что это плохо, вместо этого говорят: «Подрастешь, тогда будет можно». А ребенок думает, что если он выпил и покурил, значит он взрослый», - рассказал Шуров.
Ранее Шуров в пресс-центре НСН заявил, что карантин действительно испортил все показатели по снижению употребления алкоголя, появилось даже понятие, когда люди пьют семьями.
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