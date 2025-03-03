Депутат Свинцов заявил, что рост употребления алкоголя в РФ начался в пандемию

Пандемия коронавируса сильно испортила статистику по снижению употребления алкоголя в России: многие люди, сидя на карантине, начали выпивать. Об этом в пресс-центре НСН рассказал зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

﻿{{related_post_a7dQVozR0C}}

«Последние четыре года в России наблюдается резкий рост продаж и употребления алкоголя. При этом продолжает расти смертность и падать рождаемость. Примерно 12 лет назад правительство приняло эффективные меры по ограничению продажи алкоголя, и где-то лет пять-шесть тенденция была положительной. Однако с приходом пандемии все усугубилось. Кто-то занимался спортом, кто-то самообразованием и рождением детей, а кто-то выпивал. Поэтому многие получили зависимость от алкоголя. И среди моих знакомых есть несколько человек среднего возраста, кто эти пару-тройку лет чрезмерно употребляли алкоголь и ощущают сейчас тяжесть. У многих это уже сейчас имеет первую стадию алкогольной зависимости, а у кого-то вторую и третью», - рассказал он.

Ранее стало известно, что в России подорожала водка. По данным Росстата, цены на неё в январе 2025 года увеличились на 5,2% по сравнению с декабрем прошлого года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

