«Занимают чьи-то места!»: Нарколог о дефиците коек в больнице из-за алкоголиков

«Очень часто люди с зависимостью начинали с одного бокальчика с семьей. С 2023 года растет количество вновь выявленных людей с зависимостью, отравление суррогатами, количество психозов. У зависимых людей случаются «белые горячки», они госпитализируются в реанимацию, на них тратятся огромные деньги, чтобы их спасти, выходить. Зачастую эту высокофункциональную койку невозможно добыть для тех, кто с инсультом или с инфарктом. Возникает просто дефицит соответствующих мест в больнице», - рассказал он.

Ранее Шуров в пресс-центре НСН заявил, что карантин действительно испортил все показатели по снижению употребления алкоголя, появилось даже понятие, когда люди пьют семьями.