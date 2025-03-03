«Занимают чьи-то места!»: Нарколог о дефиците коек в больнице из-за алкоголиков
Сегодня есть проблема дефицита высокотехнологичных больничных коек для людей с более серьезными заболеваниями в связи с преобладанием тех, кого госпитализируют из-за проблем с алкоголем, заявил в пресс-центре НСН Василий Шуров.
Часто из-за людей, которых госпитализируют с «белыми горячками» и алкогольной интоксикацией, не хватает коек для других больных, например, с инфарктом или инсультом. Об этом в пресс-центре НСН рассказал психиатр-нарколог Василий Шуров.
«Очень часто люди с зависимостью начинали с одного бокальчика с семьей. С 2023 года растет количество вновь выявленных людей с зависимостью, отравление суррогатами, количество психозов. У зависимых людей случаются «белые горячки», они госпитализируются в реанимацию, на них тратятся огромные деньги, чтобы их спасти, выходить. Зачастую эту высокофункциональную койку невозможно добыть для тех, кто с инсультом или с инфарктом. Возникает просто дефицит соответствующих мест в больнице», - рассказал он.
Ранее Шуров в пресс-центре НСН заявил, что карантин действительно испортил все показатели по снижению употребления алкоголя, появилось даже понятие, когда люди пьют семьями.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru