18.11.2022 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Воровство русских денег. Какими будут последствия резолюции Генассамблеи ООН?»

На этой неделе Генассамблея ООН приняла резолюцию, предусматривающую создание международного механизма, который обеспечит возмещение Украине ущерба, нанесенного, по их словам, «агрессией со стороны России». Резолюцию поддержали 94 члена организации, против выступили 14, представители еще 73 стран воздержались. Заседание прошло по инициативе Канады, Гватемалы, Нидерландов и Украины. Согласно итоговым данным, против резолюции, помимо России, выступили Багамы, Белоруссия, Зимбабве, Иран, КНДР, КНР, Куба, Мали, Никарагуа, Сирия, ЦАР, Эритрея и Эфиопия. В числе воздержавшихся — Индия, Индонезия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сербия и ЮАР.

Постпред России Василий Небензя в ходе заседания заявлял, что авторы резолюции намерены получить возможность использовать замороженные российские активы для финансирования поставок оружия Украине и погашения долгов за уже переданное Киеву вооружение. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принятая Генассамблеей ООН резолюция о репарациях Украине — «формализация грабежа» золотовалютных резервов России.

В ходе пресс-конференции участники обсудят законность принятой резолюции ОНН и ее последствия относительно замороженных российских активов за рубежом.

Участники пресс-конференции:

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов;

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов;

Историк, дипломат, политический деятель Николай Платошкин;

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, политолог, экономист Василий Колташов



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8









