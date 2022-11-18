Колташов: США могут пустить «украденные» российские активы на оружие

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, политолог, экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН объяснил, почему именно сейчас была необходимость принять резолюцию ООН о репарациях Украине.

«Если США захотят эти деньги использовать, это может произойти. Почему они могут захотеть сейчас это использовать? Во-первых, для них очевидно, что киевский режим близок к коллапсу, потому что производятся удары по его тылу, тыл может прийти в негодность. Рассчитывать на то, что они вернут все, что было одолжено, не приходится. При использовании российских замороженных средств деньгами киевский режим ничего не получит, деньги получат американские компании, производители оружия и так далее», - объяснил он.

На этой неделе Генассамблея ООН приняла резолюцию, предусматривающую создание международного механизма, который обеспечит возмещение Украине ущерба, нанесенного, по их словам, «агрессией со стороны России». Резолюцию поддержали 94 члена организации, против выступили 14, представители еще 73 стран воздержались.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принятая Генассамблеей ООН резолюция о репарациях Украине — «формализация грабежа» золотовалютных резервов России.



