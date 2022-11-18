«Вопрос к Набиуллиной»: КПРФ направит запрос о судьбе замороженных активов
Политический деятель Николай Платошкин напомнил, что глава ЦБ обещала судиться за возврат средств РФ.
Набиуллина обещала судиться за возврат замороженных активов РФ, заявил историк, дипломат, политический деятель Николай Платошкин в пресс-центре НСН.
«Мы обязательно направим, как партия КПРФ, депутатский запрос, Набиуллина обещала, что она будет судиться за возврат средств. Это происходит или нет? В каких судах, каким образом? Да мы выигрывали суды в советское время, потому что среди судей было много представителей государств. Все были за нас», - отметил он.
Арестованные российские средства государства и частных лиц не получится вернуть через суды, заявил ранее заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов в пресс-центре НСН.
По его словам, сумма арестованных российских средств составляет больше 300 миллиардов долларов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 546 / сут.
Умерли
391 тыс.+60 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+6 888 / сут.
- Песков: Украина весьма скрупулезно выполняет директивы Запада
- Эрдоган обсудил с Путиным отношения между Турцией и Россией
- МВД взыскало с Ройзмана полмиллиона рублей за свою работу на митинге в Екатеринбурге
- Марочко: ВСУ на луганском направлении выдыхаются
- Финляндия потратит 380 млн евро на постройку заграждений на границе с Россией
- Генпрокуратура РФ признала нежелательными две украинские НПО
- В Крыму в целях безопасности строят форты
- Власти Брянской области продлили на 15 суток высокий уровень террористической опасности
- Первый беспилотный грузовик для тестирования на трассе М-11 представят до конца года
- Собянин анонсировал проведение технического пуска БКЛ в этом году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru