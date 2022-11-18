«Вопрос к Набиуллиной»: КПРФ направит запрос о судьбе замороженных активов

Набиуллина обещала судиться за возврат замороженных активов РФ, заявил историк, дипломат, политический деятель Николай Платошкин в пресс-центре НСН.

«Мы обязательно направим, как партия КПРФ, депутатский запрос, Набиуллина обещала, что она будет судиться за возврат средств. Это происходит или нет? В каких судах, каким образом? Да мы выигрывали суды в советское время, потому что среди судей было много представителей государств. Все были за нас», - отметил он.

Арестованные российские средства государства и частных лиц не получится вернуть через суды, заявил ранее заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов в пресс-центре НСН.

По его словам, сумма арестованных российских средств составляет больше 300 миллиардов долларов.

