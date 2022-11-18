«Вопрос к Набиуллиной»: КПРФ направит запрос о судьбе замороженных активов

Политический деятель Николай Платошкин напомнил, что глава ЦБ обещала судиться за возврат средств РФ. 

Набиуллина обещала судиться за возврат замороженных активов РФ, заявил историк, дипломат, политический деятель Николай Платошкин в пресс-центре НСН.

«Мы обязательно направим, как партия КПРФ, депутатский запрос, Набиуллина обещала, что она будет судиться за возврат средств. Это происходит или нет? В каких судах, каким образом? Да мы выигрывали суды в советское время, потому что среди судей было много представителей государств. Все были за нас», - отметил он.

Арестованные российские средства государства и частных лиц не получится вернуть через суды, заявил ранее заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов в пресс-центре НСН.

По его словам, сумма арестованных российских средств составляет больше 300 миллиардов долларов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЗападЭльвира Набиуллина
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