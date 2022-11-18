«Деньги верните»: Резолюция ООН о репарациях Украине поставила под угрозу переговоры

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, политолог, экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН заявил, что резолюция ООН по Украине приведет к тому, что вести какие-либо переговоры с Западом будет невозможно.

«ЕС будет на правовом уровне отрезан от России. Он совершат тот шаг, после которого вести переговоры будет крайне затруднительно. Если вы не только заморозили, но и начали использовать, передавать активы России, вы не сможет вести диалог, потому что он будет начинаться с заявления «деньги верните», только после этого возможны какие-то переговоры», - отметил он.