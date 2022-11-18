«Деньги верните»: Резолюция ООН о репарациях Украине поставила под угрозу переговоры
Экономист Василий Колташов заявил, что ЕС в таком случае на правовом уровне будет полностью отрезан от России.
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, политолог, экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН заявил, что резолюция ООН по Украине приведет к тому, что вести какие-либо переговоры с Западом будет невозможно.
«ЕС будет на правовом уровне отрезан от России. Он совершат тот шаг, после которого вести переговоры будет крайне затруднительно. Если вы не только заморозили, но и начали использовать, передавать активы России, вы не сможет вести диалог, потому что он будет начинаться с заявления «деньги верните», только после этого возможны какие-то переговоры», - отметил он.
На этой неделе Генассамблея ООН приняла резолюцию, предусматривающую создание международного механизма, который обеспечит возмещение Украине ущерба, нанесенного, по их словам, «агрессией со стороны России». Резолюцию поддержали 94 члена организации, против выступили 14, представители еще 73 стран воздержались.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принятая Генассамблеей ООН резолюция о репарациях Украине — «формализация грабежа» золотовалютных резервов России.
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