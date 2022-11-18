«Надежды нет»: В Совфеде не верят в возращение 300 млрд долларов

При этом, по его словам, эта ситуация подрывает доверие к доллару и ускоряет процесс формирования экономической многополярности.

На этой неделе Генассамблея ООН приняла резолюцию, предусматривающую создание международного механизма, который обеспечит возмещение Украине ущерба, нанесенного, по их словам, «агрессией со стороны России». Резолюцию поддержали 94 члена организации, против выступили 14, представители еще 73 стран воздержались.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принятая Генассамблеей ООН резолюция о репарациях Украине — «формализация грабежа» золотовалютных резервов России.



