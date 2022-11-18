«Надежды нет»: В Совфеде не верят в возращение 300 млрд долларов
Константин Долгов отметил, что арестованные российские средства не получится вернуть через суды.
Арестованные российские средства государства и частных лиц не получится вернуть через суды, заявил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов в пресс-центре НСН.
«Сумма арестованных российских средств это больше 300 миллиардов долларов. На каком-то этапе было соревнование между западными странами, которые докладывали Вашингтону о том, сколько средств заморожено. Это не только деньги, но и материальные ценности, яхты, заводы, пароходы, так сказать, для этого не было никаких оснований. Если судить по-честному в тех британских судах, конечно, никаких оснований выиграть у них не будет. Никакой надежды на справедливость западного правосудия нет», - рассказал он.
При этом, по его словам, эта ситуация подрывает доверие к доллару и ускоряет процесс формирования экономической многополярности.
На этой неделе Генассамблея ООН приняла резолюцию, предусматривающую создание международного механизма, который обеспечит возмещение Украине ущерба, нанесенного, по их словам, «агрессией со стороны России». Резолюцию поддержали 94 члена организации, против выступили 14, представители еще 73 стран воздержались.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принятая Генассамблеей ООН резолюция о репарациях Украине — «формализация грабежа» золотовалютных резервов России.
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