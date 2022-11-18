Опасный прецедент: Сенатор назвал последствия резолюции ООН
Никаких непосредственных правовых последствий резолюция о репарациях Украине иметь не может, заявил Константин Долгов. При этом, по его словам, это может создать опасный прецедент.
Резолюция ООН носит рекомендательный характер, это попытка Запада «узаконить» арест средств РФ, заявил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов в пресс-центре НСН.
«Резолюция носит рекомендательный характер, никаких непосредственных правовых последствий она иметь не может. Это политизированная инициатива. Просто очень хочется украсть наши деньги. Арестованы средства РФ на Западе, средства наших граждан, частных вкладчиков и арестованы средства компаний, юридических лиц. Правовой основы для этого нет никакой. У них даже нет решения судов в подавляющем большинстве, поэтому они придумали эту инициативу», - отметил Долгов.
При этом он подчеркнул, что подобная ситуация создает опасный мировой прецедент, что не устраивает ряд стран.
«Против проголосовал Китай и целый ряд стран, значимых и влиятельных в своих регионах. Многие воздержались, то есть, не поддержали, прекрасно понимая, что это создает определенный прецедент. При желании Запада, Вашингтона этот прецедент может быть тиражирован против этих стран, того же Китая», - сказал он.
На этой неделе Генассамблея ООН приняла резолюцию, предусматривающую создание международного механизма, который обеспечит возмещение Украине ущерба, нанесенного, по их словам, «агрессией со стороны России». Резолюцию поддержали 94 члена организации, против выступили 14, представители еще 73 стран воздержались.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принятая Генассамблеей ООН резолюция о репарациях Украине — «формализация грабежа» золотовалютных резервов России.
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