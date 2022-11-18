«Конфискация как у Ирана»: Дипломат рассказал, как Запад сможет забрать активы РФ

В США есть закон о конфискации активов террористических государств, чем Вашингтон может воспользоваться, заявил историк, дипломат, политический деятель Николай Платошкин в пресс-центре НСН.

«В Америке есть закон о конфискации активов террористических государств. Они сейчас активно проталкивают мысль, что Россия – это террористическое государство. Такое уже было с Ираном. Граждане, которые якобы пострадали от Ирана, подают иски в американский суд, который на основании американского закона принимает решение о конфискации. На этом основании американцы конфисковали активы Ирана», - рассказал он.

Арестованные российские средства государства и частных лиц не получится вернуть через суды, заявил ранее заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов в пресс-центре НСН.

По его словам, сумма арестованных российских средств составляет больше 300 миллиардов долларов.

