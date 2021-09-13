14.09.2021 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Война за Крым и за Донбасс. Пойдёт ли Украина на открытый конфликт?»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что существует вероятность полномасштабной войны с Россией, назвав потенциальный конфликт «крупнейшей ошибкой со стороны Российской Федерации». Он также добавил, что между украинцами и россиянами «пропасть». В Киеве вновь звучит военная риторика в отношении Донбасса, на этот раз секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, заявил, что украинская армия может взять Донецк и Луганск, но не делает это из гуманных соображений. По его словам, все зависит от решения одного человека — главнокомандующего. То есть президента Украины Владимира Зеленского, и если «он даст команду», то Донбасс вернут под юрисдикцию Киева в кратчайшие сроки. В Совфеде РФ, в свою очередь, не смотря на подготовленный Украиной, по заявлениям ФСБ, теракт на газопроводе в Крыму, считают что война с Киевом возможна только в случае нападения на Россию. А глава республики Сергей Аксёнов, в своём обращении, назвал Украину террористическим государством, после совершённой диверсии.

В ходе пресс-конференции её участники расскажут шансах реальной эскалации конфликта между Россией и Украиной.

Участники пресс-конференции:

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков;

Профессор кафедры госуправления и нацбезопасности Дипломатической академии МИД, дипломат Иван Сурма.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

