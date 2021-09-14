«Батраки и проститутки». Зачем Украина Евросоюзу
14 сентября 202114:04
Евгения Желудкова
Игорь Стрелков уверен, что Украина мало интересует Европу в политическом и экономическом плане.
В политическом смысле Украина интересует Европу только в качестве возможного рычага давления на Россию, заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в пресс-центре НСН.
«Иного использования Евросоюзом Украины, нежели как источника рабочей силы, в ближайшей перспективе нет. В политическом отношении – нож, приставленный к России, в экономическом – сырьевой придаток. Если говорить совсем грубо, мужчины украинцы нужны в качестве батраков и солдат, женщины – только в качестве проституток. Больше не для чего Украина Евросоюзу не нужна», - отметил он.
Украина сможет войти в состав НАТО или ЕС только в случае дестабилизации внутри России, заявил ранее Игорь Стрелков.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru