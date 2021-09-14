Названы перспективы встречи Путина и Зеленского

«Зеленскому, профессиональному пиарщику и артисту, выгодно любое публичное действо, тем более, на международном уровне. Он считает свою позицию достаточно прочной, благодаря неправильным принятым решениям 2014 года, стратегическим ошибкам. Украина в международном сообществе считается пострадавшей стороной. Поэтому ему эта встреча в любом случае выгодна, что бы он ни заявил, чем бы ни закончилась встреча, он будет иметь дивиденды. Для российской стороны эта встреча не даст ничего. Поэтому если во власти российское есть мозги, этой встречи не произойдет, по крайней мере, сейчас», - отметил он.

Украинская армия нападет и на республики Донбасса, если Россия не вмешается, ранее заявил Игорь Стрелков в пресс-центре НСН.