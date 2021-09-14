Названы перспективы встречи Путина и Зеленского

Игорь Стрелков уверен, что Зеленский в любом случае получит от этой встречи дивиденды, а Россия - ничего.

Встреча лидеров невыгодна российской стороне на данном этапе, заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в пресс-центре НСН.

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«Зеленскому, профессиональному пиарщику и артисту, выгодно любое публичное действо, тем более, на международном уровне. Он считает свою позицию достаточно прочной, благодаря неправильным принятым решениям 2014 года, стратегическим ошибкам. Украина в международном сообществе считается пострадавшей стороной. Поэтому ему эта встреча в любом случае выгодна, что бы он ни заявил, чем бы ни закончилась встреча, он будет иметь дивиденды. Для российской стороны эта встреча не даст ничего. Поэтому если во власти российское есть мозги, этой встречи не произойдет, по крайней мере, сейчас», - отметил он.

Украинская армия нападет и на республики Донбасса, если Россия не вмешается, ранее заявил Игорь Стрелков в пресс-центре НСН.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:Владимир ПутинВладимир Зеленский
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