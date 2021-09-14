«Военное столкновение неизбежно». Стрелков о наступлении Украины на Донбасс

Экс-министр ДНР уверен, что нынешние украинские власти будут способствовать прямому столкновению с Россией.

Украинская армия нападет и на республики Донбасса, если Россия не вмешается, заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в пресс-центре НСН.

«Военное столкновение РФ с нынешней Украиной фактически неизбежно, было неизбежно и таковым остается, и будет, пока в Киеве останутся у власти люди, пришедшие в результате переворота 2014 года», - отметил он.

По его словам, нельзя исключать и сценария нападения украинской армии на Донбасс.

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«По поводу слов Зеленского о том, что украинские военные силы способны достаточно быстро взять Донецк и Луганск, к сожалению, если РФ не вмешается в этот вооруженный конфликт, и украинская армия пойдет в решительно наступление, это действительно произойдет и произойдет достаточно быстро, поскольку украинская армия обладает очень серьезным значительным численным преимуществом, преимуществом в боевой технике», - рассказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что существует вероятность полномасштабной войны с Россией, назвав потенциальный конфликт «крупнейшей ошибкой со стороны Российской Федерации».

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Фото: president.gov.ua
ТЕГИ:ВойнаУкраина
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