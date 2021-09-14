«Военное столкновение неизбежно». Стрелков о наступлении Украины на Донбасс
Экс-министр ДНР уверен, что нынешние украинские власти будут способствовать прямому столкновению с Россией.
Украинская армия нападет и на республики Донбасса, если Россия не вмешается, заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в пресс-центре НСН.
«Военное столкновение РФ с нынешней Украиной фактически неизбежно, было неизбежно и таковым остается, и будет, пока в Киеве останутся у власти люди, пришедшие в результате переворота 2014 года», - отметил он.
По его словам, нельзя исключать и сценария нападения украинской армии на Донбасс.
«По поводу слов Зеленского о том, что украинские военные силы способны достаточно быстро взять Донецк и Луганск, к сожалению, если РФ не вмешается в этот вооруженный конфликт, и украинская армия пойдет в решительно наступление, это действительно произойдет и произойдет достаточно быстро, поскольку украинская армия обладает очень серьезным значительным численным преимуществом, преимуществом в боевой технике», - рассказал он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что существует вероятность полномасштабной войны с Россией, назвав потенциальный конфликт «крупнейшей ошибкой со стороны Российской Федерации».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+18 178 / сут.
Умерли
193 тыс.+719 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+12 469 / сут.
- «Барселона» заинтересовалась игроком сборной России Захаряном
- «Достаточно недели». Гинцбург объяснил, сколько Путин пробудет на самоизоляции
- Умер легендарный советский метатель молота, действующий рекордсмен мира
- Стало известно число россиян, привившихся «ЭпиВакКороной»
- Горе от «Умного голосования»: Приставы объяснили свой визит в офис Google
- Суд в Москве снова оштрафовал Twitter за запрещённый контент
- СМИ: Президент Чехии госпитализирован надолго
- Московский суд оштрафовал Facebook ещё на 21 млн рублей
- Миронов призвал уволить Силуанова и Набиуллину
- Приезжий задержан по подозрению в убийстве врача в центре Москвы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru