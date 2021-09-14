«Могут за несколько дней». Почему ВСУ не захватят Донбасс

Игорь Стрелков отметил, что на данный момент речь идет о новом витке обострения конфликта. 

Украинская армия может взять Донбасс за несколько дней, но боится вмешательства России, заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в пресс-центре НСН.

«Военное столкновение неизбежно». Стрелков о наступлении Украины на Донбасс

«Все семь лет Украина готовилась к войне. Они могут взять Донбасс в течение нескольких дней фактически. По крайне мере, основную территорию, основные объекты, если не будет вмешательства российских вооруженных сил. И не берут они Донбасс только потому, что опасаются вмешательства РФ. В прошлом году весной кризис почти достиг своего апогея, в апреле-мае с обеих сторон были сосредоточены очень серьезные силы. Если бы Украина не сдала назад, то речь могла бы идти о начале активной фазы боевых действий уже в этом году весной-летом. Сейчас происходит новая активизация, снова идут артиллерийские перестрелки. Ежедневно имеются жертвы среди военных и среди мирного населения. Новый виток обострения сейчас на лицо», - рассказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что существует вероятность полномасштабной войны с Россией, назвав потенциальный конфликт «крупнейшей ошибкой со стороны Российской Федерации».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Война В Донбассе
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