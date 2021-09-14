Распад или диктатура? Названы возможные пути развития Украины

Игорь Стрелков заявил, что Украина может превратиться в страну с нацистским режимом, что будет угрожать России. 

Раскол Украины неизбежен, если к власти не придут люди, способные вернуть стране прежний взгляд на отношения с Россией и Западом, заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в пресс-центре НСН.

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«В перспективах у самой Украины всего несколько вариантов существования. Первый вариант – это ее распад, неизбежный в будущем, от осуществления которого в свое время отказались в Москве. Распад Украины на русскоязычный юг и юго-восток, центр и украиноговорящий запад. Этот распад возможен в результате военного поражения или внутренних процессов, но он в перспективе неизбежен. Второй вариант существования Украины – это военная диктатура открытая, олигархическая диктатура под лозунгами наведения порядка. В этом случае Украина превратится в страну с нацистским режимом и будет угрожать РФ. Это два основных пути развития, а третий вариант чисто теоретический – что к власти придут люди, которые вспомнят, что они русские, но для этого Москва не делала ничего семь лет», - рассказал Стрелков.

В политическом смысле Украина интересует Европу только в качестве возможного рычага давления на Россию, заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в пресс-центре НСН.

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Фото: facebook.com/UkraineMFA
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