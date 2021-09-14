«Придется бежать». Экс-министр обороны ДНР о судьбе населения Донбасса
Игорь Стрелков уверен, что при любом исходе противостояния жителей республик ждут репрессии и притеснения.
Регион уже сегодня приходит в упадок, закрываются шахты и заводы, население уезжает работать в Россию, заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в пресс-центре НСН. По его словам, в случае перехода Донбасса под контроль Украины, населению придется спасаться бегством.
«Репрессии непременно будут, в этом можно не сомневаться. Даже если наверху будут заявлять о примирении, на местах будут творить самые жуткие безобразия, которые можно только придумать, кровавые, грязные. Уже сейчас закрываются шахты, заводы, население активно оттуда бежит, в основном – в Российскую Федерацию. В случае наступления украинской армии, семьи тех, кто сейчас находится на территории РФ, вынуждены будут покинуть республику. Им придется бежать. Происходит обезлюживание региона, полное его одичание. То, что нужно будет украинским олигархам, продолжит работать, а в остальном все, что невыгодно европейским партнерам, будет закрыто», - рассказал он.
По его словам, простые люди Донбасса хотят, чтобы это закончилось, часть населения готова на любой исход, лишь завершить конфликт.
«Значительной части местного населения уже все равно, лишь бы все это закончилось. Если говорить о местных элитах, значительная часть сбежала, а то, что сейчас называется элитами, это жулики», - отметил Стрелков.
Игорь Стрелков уверен, что Украина мало интересует Европу в политическом и экономическом плане, а украинцы могут претендовать в Европе только на рабский труд.
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