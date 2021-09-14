«Придется бежать». Экс-министр обороны ДНР о судьбе населения Донбасса

По его словам, простые люди Донбасса хотят, чтобы это закончилось, часть населения готова на любой исход, лишь завершить конфликт.

«Значительной части местного населения уже все равно, лишь бы все это закончилось. Если говорить о местных элитах, значительная часть сбежала, а то, что сейчас называется элитами, это жулики», - отметил Стрелков.

Игорь Стрелков уверен, что Украина мало интересует Европу в политическом и экономическом плане, а украинцы могут претендовать в Европе только на рабский труд.