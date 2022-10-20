21.10.2022 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг координатора Государственной Думы по работе с Луганской народной республикой, первого заместителя председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого на тему: «Военное положение в 4-х регионах России: Как осуществляется защита новых территорий?»

Российские войска нанесли новые удары по системам военного управления и энергетики Украины. Об этом 19 октября сообщили в Минобороны России. Кроме того, удары оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии были поражены семь пунктов управления Вооруженных сил Украины. В этот же день сообщалось об обстрелах критической инфраструктуры в других регионах Украины, на всей территории страны была объявлена воздушная тревога. Взрывы также прогремели в Харькове, Кривом Роге, Житомире, Днепре и других городах. Кроме того, стало известно о пожаре на Приднепровской ТЭС.

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза заявил, что решение об ударах стало ответом на террористические действия киевского режима. Также во время заседания Владимир Путин сообщил, что подписал указ о введении военного положения в четырех присоединенных к России регионах — в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Совет Федерации единогласно утвердил указ Президента.

В ходе брифинга будут обсуждаться следующие вопросы:

В каком состоянии находится инфраструктура новых присоединенных территорий?

Как изменится жизнь резидентов новых территорий после объявления военного положения?

Как часто ведутся там военные действия?

В чем нуждаются эти регионы сегодня?

Как частичная мобилизация повлияла на ход военной спецоперации?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

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Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



