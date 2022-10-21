«Очередь из медиков»: В Госдуме рассказали о волонтерской работе на Донбассе
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий поблагодарил врачей, которые добровольно приезжают помогать людям.
Волонтеры-медики берут отпуск и приезжают помогать людям Донбасса, спасая жизни, заявил координатор Госдумы по работе с Луганской народной республикой, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в пресс-центре НСН
«На сегодняшний день у нас очередь из медиков, которые там хотят работать, за что им огромная благодарность. Министр здравоохранения ЛНР координирует приезд, есть колл-центр, куда поступают заявки от наших врачей. И в зависимости от их специализации мы приглашаем врачей, изъявивших желание здесь поработать. Кто-то берет отпуск и приезжает на две недели, кто-то на месяц. Вот сейчас у нас здесь уже месяц работает один из российских внештатных кардиологов МЧС, проводит сложные операции в нашем республиканском госпитале, куда поступают раненые из Красного Лимана»,- отметил он.
В регионах с военным положением комендантский час введен не был, в ближайшее время такая мера может быть введена в городах, где ведутся обстрелы и работают диверсионные группы, заявил Виктор Водолацкий ранее в пресс-центре НСН.
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