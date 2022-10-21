«Саперы не успевают»: Депутат Водолацкий рассказал о восстановлении Донбасса

Координатор Госдумы по работе с Луганской народной республикой, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в пресс-центре НСН рассказал о процессе восстановления городов Донбасса.

«Многие вопросы сегодня не решаются по причине обстрелов со стороны ВСУ. В Кременной, Рубежном, Лисичанске работа по восстановлению промышленности, объектов коммунального назначения пока приостановлена. И плюс не все разминировано: мин насыпано очень много, наши саперы не успевают все разминировать. А это связано с полноценным запуском систем газо, водо- и энергоснабжения. Но работа идёт, в города подается свет, газ, вода. Жизнь восстанавливается, восстанавливаются мосты, строятся новые дорогие, проведены коммуникации к крупным городам Северодонецку и Лисичанску», - рассказал он.

В регионах с военным положением комендантский час введен не был, в ближайшее время такая мера может быть введена в городах, где ведутся обстрелы и работают диверсионные группы, заявил Виктор Водолацкий ранее в пресс-центре НСН.

