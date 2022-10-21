Депутат Водолацкий обозначил важную задачу российских военных на Донбассе

ВСУ усиливают группировку в направлении Лисичанска, а также продолжают обстреливать мирных жителей, заявил координатор Госдумы по работе с Луганской народной республикой, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в пресс-центре НСН.

«Обстрелы происходят постоянно, националисты обстреливают мирных людей в основном с 4 до 6 утра, когда они дома. Наша ПВО максимально справляется с этой задачей. На лисичанском направлении ВСУ усиливают группировку. Сейчас идут бои за Соледар. Думаю, уже больше половины города освобождена, там работает 6-й гвардейский казачий полк. Националисты там применяют средства РСЗО, в том числе HIMARS. ПВО их сбивает, но, учитывая массовость поставок для ВСУ, бывает, наши ПВО что-то пропускают. Необходимо еще как минимум одно кольцо противовоздушной обороны вокруг территории ЛНР с этой стороны устанавливать. Это уже задача военных», - рассказал Водолацкий.

В регионах с военным положением комендантский час введен не был, в ближайшее время такая мера может быть введена в городах, где ведутся обстрелы и работают диверсионные группы, заявил Виктор Водолацкий ранее в пресс-центре НСН.

