Депутат Водолацкий обозначил важную задачу российских военных на Донбассе
Координатор Госдумы по работе с Луганской народной республикой отметил, что на фоне ежедневных обстрелов ВСУ необходимо еще как минимум одно кольцо противовоздушной обороны.
ВСУ усиливают группировку в направлении Лисичанска, а также продолжают обстреливать мирных жителей, заявил координатор Госдумы по работе с Луганской народной республикой, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в пресс-центре НСН.
«Обстрелы происходят постоянно, националисты обстреливают мирных людей в основном с 4 до 6 утра, когда они дома. Наша ПВО максимально справляется с этой задачей. На лисичанском направлении ВСУ усиливают группировку. Сейчас идут бои за Соледар. Думаю, уже больше половины города освобождена, там работает 6-й гвардейский казачий полк. Националисты там применяют средства РСЗО, в том числе HIMARS. ПВО их сбивает, но, учитывая массовость поставок для ВСУ, бывает, наши ПВО что-то пропускают. Необходимо еще как минимум одно кольцо противовоздушной обороны вокруг территории ЛНР с этой стороны устанавливать. Это уже задача военных», - рассказал Водолацкий.
В регионах с военным положением комендантский час введен не был, в ближайшее время такая мера может быть введена в городах, где ведутся обстрелы и работают диверсионные группы, заявил Виктор Водолацкий ранее в пресс-центре НСН.
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