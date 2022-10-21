«Возвращаем населенные пункты»: Депутат Водолацкий описал новый этап спецоперации

В рамках нового этапа спецоперации все средства и силы находятся в одних руках, в руках генерала армии Суровикина, налаживается коммуникация между направлениями, заявил координатор Госдумы по работе с Луганской народной республикой, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в пресс-центре НСН.

«Новый этап спецоперации – это то, что сегодня все средства и силы находятся в одних руках, в руках генерала армии Суровикина. Раньше направления были разрознены, нарушались коммуникации между южным, западным, центральным направлениями, это давало сбои при наступлении. Находясь здесь, я уже вижу, как решение свести все в единый центр управления меняет систему управления и координации всех сил и средств – пехоты, артиллерии, авиации. Все уже работает по единому плану. Вот уже больше 50% Соледара освобождено, идут бои, в рамках контрнаступления мы возвращаем те населенные пункты, которые мы недавно оставили», - объяснил Водолацкий.

В регионах с военным положением комендантский час введен не был, в ближайшее время такая мера может быть введена в городах, где ведутся обстрелы и работают диверсионные группы, заявил Виктор Водолацкий ранее в пресс-центре НСН.

