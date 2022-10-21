Депутат Водолацкий: Комендантский час не вводился в регионах с военным положением

В регионах с военным положением комендантский час введен не был, в ближайшее время такая мера может быть введена в городах, где ведутся обстрелы и работают диверсионные группы, заявил координатор Госдумы по работе с Луганской народной республикой, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в пресс-центре НСН.

«В ЛНР жизнь продолжается, как было ранее. Ряд территорий находятся под постоянными обстрелами, обстреливаются школы, детские сады. На наших территориях, которые вошли в указ президента по военному положению, дается полномочия субъектам, комендантский час пока не вводится, но диверсионно-разведывательные группы работают, поэтому возможно его введение в отдельных городах», - рассказал он.

Накануне Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в четырех присоединенных к России регионах — в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

