«Нужны как воздух»: Депутат Водолацкий назвал первостепенные задачи мобилизованных

Частичная мобилизация позволит быстрее завершить спецоперацию, мобилизованные вливаются в подразделения с боевым опытом для обороны, заявил координатор Госдумы по работе с Луганской народной республикой, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в пресс-центре НСН.

«Частичная мобилизация дает эффект за счет наполнения подразделений дополнительным количеством сил и средств, особенно людскими, для того чтобы сделать максимальную эшелонированную оборону, и иметь наступательные ресурсы для того, чтобы быстрее освобождать населенные пункты в той же Донецкой Народной Республике. Те люди, которые сейчас проходят обучение на полигонах – сначала в России, затем здесь, в Луганске и Донецке, затем уже попадают в подразделения, которые уже воюют несколько месяцев. Мобилизованные не остаются перед лицом опасности и врага один на один, они вливаются в подразделения, которые уже имеют боевой опыт. Люди нужны как воздух, чтобы побыстрее провести спецоперацию. Но самое главное ещё – и сберечь людей, жизни как мирного населения, так и бойцов, которые сегодня мобилизованы», - объяснил Водолацкий.

Ранее Виктор Водолацкий заявил в пресс-центре НСН, что в рамках нового этапа спецоперации все средства и силы находятся в одних руках, в руках генерала армии Суровикина, налаживается коммуникация между направлениями.

