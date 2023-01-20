23.01.2023 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Вне зоны доступа. Возможно ли массовое отключение смартфонов в России?»

Эксперты и технические специалисты все чаще высказывают опасения, что уже в самое ближайшее время из-за санкций россиянам могут удаленно отключить смартфоны, работающие под управлением операционных систем iOS и Android. В свою очередь депутаты Государственной думы выступают с заявлениями об использовании российских смартфонов. При этом отечественный смартфон «Ростеха» AYYA не оказался востребован на массовом рынке даже после резкого сокращения поставок иностранных брендов.

Могут ли россияне остаться без работающих смартфонов?

Какую опасность в себе таит отключение от iOS и Android?

Готов ли отечественный производитель массово заменить зарубежные гаджеты?

Почему смартфон «Ростеха» AYYA не оказался востребован?

Участники пресс-конференции:

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов;

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко;

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00



Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

