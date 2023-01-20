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Вне зоны доступа. Возможно ли массовое отключение смартфонов в России?

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Начало конференции

12:00

23 января 2023

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

аккредитация журналистов

8 (916) 107 77 34

23.01.2023 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Вне зоны доступа. Возможно ли массовое отключение смартфонов в России?»

Эксперты и технические специалисты все чаще высказывают опасения, что уже в самое ближайшее время из-за санкций россиянам могут удаленно отключить смартфоны, работающие под управлением операционных систем iOS и Android. В свою очередь депутаты Государственной думы выступают с заявлениями об использовании российских смартфонов. При этом отечественный смартфон «Ростеха» AYYA не оказался востребован на массовом рынке даже после резкого сокращения поставок иностранных брендов.

  • Могут ли россияне остаться без работающих смартфонов?
  • Какую опасность в себе таит отключение от iOS и Android?
  • Готов ли отечественный производитель массово заменить зарубежные гаджеты?
  • Почему смартфон «Ростеха» AYYA не оказался востребован?

Участники пресс-конференции:

  • Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов;
  • Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко;
  • Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 12:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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