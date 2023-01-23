Клименко заявил, что Западу нет смысла отключать россиянам iPhone

Россия не готова к отключениям смартфонов с «железной» точки зрения, страна полностью зависит от Китая, отметил в эфире НСН Герман Клименко.

Россиянам могут отключить смартфоны, работающие под управлением операционных систем iOS и Android, однако Западу нет смысла это делать, рассказал председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в пресс-центре НСН.

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«Будет ли отключено все… Технически, это возможно, но практически – не вижу никакого смысла для коллег с той стороны отключать (смартфоны – ред. НСН). Это с Ираном сильно не прокатило, в Корее все работает и Китай айфонами пользуется достаточно легализовано. Россия к этому не готова с железной стороны, мы полностью зависим от китайских товарищей и от того, согласятся ли они оставить наше программное обеспечение на своем железе», - сказал Клименко.

Ранее председатель Ассоциации разработчиков отечественных программных продуктов Наталья Касперская в интервью «Звезде» заявляла, что все смартфоны в России могут быть отключены в рамках «кибервойны», развернутой странами Запада.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
ТЕГИ:РоссияСмартфоны
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