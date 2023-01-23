Депутат Кирьянов не нашел ничего впечатляющего в российских смартфонах

Российский телефон мало чем отличается от других смартфонов с Android, отметил в эфире НСН депутат Артем Кирьянов. 

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН рассказал, что не нашел ничего впечатляющего в смартфоне российского производства.

Интернет-омбудсмен объяснил, почему Запад не отключит смартфоны россиянам

«В начале созыва во временное пользование на срок полномочий дают телефон. Раньше были кнопочные. В этом созыве мне выдали точно не русский телефон, думаю он китайский. Марку я такую до этого ни разу не слышал и не запомнил. Некоторые коллеги говорили, что приобрели себе российский телефон, но не было речи о том, что его раздавали. Я один раз держал его в руках. От другого телефона с Android он не очень сильно отличается», - сказал Кирьянов.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в пресс-центре НСН заявил, что необходимо создавать электронное машиностроение и инвестировать в него, тогда Россия получит потенциальную возможность создавать свои чипы и технику.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:РоссияСмартфоны
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры