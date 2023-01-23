Депутат Кирьянов не нашел ничего впечатляющего в российских смартфонах
Российский телефон мало чем отличается от других смартфонов с Android, отметил в эфире НСН депутат Артем Кирьянов.
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН рассказал, что не нашел ничего впечатляющего в смартфоне российского производства.
«В начале созыва во временное пользование на срок полномочий дают телефон. Раньше были кнопочные. В этом созыве мне выдали точно не русский телефон, думаю он китайский. Марку я такую до этого ни разу не слышал и не запомнил. Некоторые коллеги говорили, что приобрели себе российский телефон, но не было речи о том, что его раздавали. Я один раз держал его в руках. От другого телефона с Android он не очень сильно отличается», - сказал Кирьянов.
Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в пресс-центре НСН заявил, что необходимо создавать электронное машиностроение и инвестировать в него, тогда Россия получит потенциальную возможность создавать свои чипы и технику.
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