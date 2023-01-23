Депутат Кирьянов не нашел ничего впечатляющего в российских смартфонах

«В начале созыва во временное пользование на срок полномочий дают телефон. Раньше были кнопочные. В этом созыве мне выдали точно не русский телефон, думаю он китайский. Марку я такую до этого ни разу не слышал и не запомнил. Некоторые коллеги говорили, что приобрели себе российский телефон, но не было речи о том, что его раздавали. Я один раз держал его в руках. От другого телефона с Android он не очень сильно отличается», - сказал Кирьянов.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в пресс-центре НСН заявил, что необходимо создавать электронное машиностроение и инвестировать в него, тогда Россия получит потенциальную возможность создавать свои чипы и технику.

