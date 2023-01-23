Интернет-омбудсмен объяснил, почему Запад не отключит смартфоны россиянам
Передача информации и весь телеком, который с этим связан – это та кровь, которая поддерживает отношения в глобальном мире, отметил в эфире НСН Дмитрий Мариничев.
Запад не будет отключать россиянам смартфоны, так как в таком случае компании потеряют контроль над всеми транзакционными цепочками внутри России, заявил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в пресс-центре НСН.
«Не в их интересах вообще терять какой-либо рынок. Но если вы уходите с телекома, то, по сути, вы теряете контроль над всеми транзакционными цепочками внутри страны потенциального противника. Вопрос их ухода – это вопрос тотального разрыва отношений между не только странами, но и регионами. Передача информации и весь телеком, который с этим связан – это и есть та кровь, которая поддерживает отношения в глобальном мире на сегодняшний день. Никакого тотального одностороннего шага по превращению наших смартфонов в кирпичи не будет», – сказал Мариничев.
Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в пресс-центре НСН отмечал, что россиянам могут отключить смартфоны, работающие под управлением операционных систем iOS и Android, однако Западу нет смысла это делать.
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