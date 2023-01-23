В Госдуме призвали решить вопрос с принудительным лицензированием ПО

«Можно ли отодвинуть правообладателя от получения прибыли, если нам не нравится поведение страны, в которой он платит налоги… Это вопрос, который требует системного решения, чтобы мы все понимали, как мы живем. Мы должны понимать общую рамку, если мы это делаем, то должно быть консенсусное решение. То, что у нас сегодня идет разрыв – это радикальная смена условий игры и каких-то форматов международных коопераций. Мы должны отдавать себе отчет в этом, понимать свое сегодняшнее место в этом процессе и то место, на котором мы себя видим. Здесь цифровая история очень показательная», - сказал Кирьянов.

Ранее «Коммерсантъ» узнал о планах Минцифры принудительно лицензировать ПО. Законопроект предусматривает, что российские компании смогут переводить оплату за использование зарубежного ПО на специальные счета до востребования правообладателя.

