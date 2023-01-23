«Мы с кирпичами»: Основатель LiveInternet об отсутствии платных сервисов в iPhone и Android

«На самом деле, у нас уже все отключено. Мы уже находимся с кирпичами, нет платных сервисов в айфонах. Есть кривые способы, но формально, для обычного человека, это все очень сложно допустимо. С андроидной частью все легче, но это только наше программное обеспечение, от мирового программного обеспечения мы официально отключены. Если вы хотите купить ПО, которое вам нужно, вы должны съездить, получить армянскую или киргизскую карточку… Есть люди, которые как-то умудряются оплачивать. Но формально, у человека, покупающего смартфон, просто красивый экран, сенсор и бесплатное ПО», - сказал Клименко.

Ранее председатель Ассоциации разработчиков отечественных программных продуктов Наталья Касперская в интервью «Звезде» заявляла, что все смартфоны в России могут быть отключены в рамках «кибервойны», развернутой странами Запада.

