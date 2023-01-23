Интернет-омбудсмен призвал создавать электронное машиностроение в России
На сегодняшний день серийное производство – это роботизированное производство, отметил в эфире НСН Дмитрий Мариничев.
Необходимо создавать электронное машиностроение и инвестировать в него, тогда Россия получит потенциальную возможность создавать свои чипы и технику, заявил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в пресс-центре НСН.
«Для страны есть только один путь, и он наиболее правильный – это догнать и перегнать, а именно инвестировать и создавать электронное машиностроение. Тогда мы получим потенциальную возможность создавать свои чипы, технику и программно-аппаратные комплексы. Все остальное, включая любую инженерию, которая работает на фундаментальных инфраструктурных решениях, это уже вопрос и социально-экономической модели. Серийное производство – это роботизированное производство», – сказал Мариничев.
Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в пресс-центре НСН отмечал, что россиянам могут отключить смартфоны, работающие под управлением операционных систем iOS и Android, однако Западу нет смысла это делать.
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