Интернет-омбудсмен призвал создавать электронное машиностроение в России

На сегодняшний день серийное производство – это роботизированное производство, отметил в эфире НСН Дмитрий Мариничев. 

Необходимо создавать электронное машиностроение и инвестировать в него, тогда Россия получит потенциальную возможность создавать свои чипы и технику, заявил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в пресс-центре НСН.

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«Для страны есть только один путь, и он наиболее правильный – это догнать и перегнать, а именно инвестировать и создавать электронное машиностроение. Тогда мы получим потенциальную возможность создавать свои чипы, технику и программно-аппаратные комплексы. Все остальное, включая любую инженерию, которая работает на фундаментальных инфраструктурных решениях, это уже вопрос и социально-экономической модели. Серийное производство – это роботизированное производство», – сказал Мариничев.

Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в пресс-центре НСН отмечал, что россиянам могут отключить смартфоны, работающие под управлением операционных систем iOS и Android, однако Западу нет смысла это делать.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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