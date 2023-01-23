Интернет-омбудсмен призвал создавать электронное машиностроение в России

«Для страны есть только один путь, и он наиболее правильный – это догнать и перегнать, а именно инвестировать и создавать электронное машиностроение. Тогда мы получим потенциальную возможность создавать свои чипы, технику и программно-аппаратные комплексы. Все остальное, включая любую инженерию, которая работает на фундаментальных инфраструктурных решениях, это уже вопрос и социально-экономической модели. Серийное производство – это роботизированное производство», – сказал Мариничев.

Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в пресс-центре НСН отмечал, что россиянам могут отключить смартфоны, работающие под управлением операционных систем iOS и Android, однако Западу нет смысла это делать.

