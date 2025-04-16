17.04.2025 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Светлая Пасха: Как безопасно для здоровья завершить Великий пост?»
Пасха — один из самых светлых и значимых праздников для православных христиан. В 2025 году он выпал на 20 апреля. Традиции этого дня передаются из поколения в поколение: верующие пекут куличи, красят яйца и готовятся к торжественному богослужению. Спрос на куличи, яйца и красители вырос в два-три раза, утверждают аналитики рынка. По сообщениям СМИ, средний чек подготовки к празднованию Пасхи в 2025 году обойдется россиянам примерно в 1,1 тыс. рублей. Творожная пасха за год подорожала на 14%, а полкило творога — на 19%. Зато яйца стали дешевле на 4%, их десяток стоит около 130 рублей.
Также выросли продажи готовых куличей — их продают вдвое больше, но при этом они подешевели на 18%. Онлайн-покупки обходятся на 80-90% дороже офлайна — выпечка в интернет-магазине может стоить в три раза больше, чем в продуктовом магазине.
В ходе пресс-конференции участники пресс-конференции обсудят следующие вопросы:
- Как правильно питаться в Великий пост и выходить из него?
- Во сколько россиянам обойдется подготовка к Пасхе?
- Где чаще всего россияне покупают куличи?
- Насколько калорийны куличи?
- На какие товары в Пасху наибольший спрос?
- Какие традиции праздника остались, а какие ушли?
- Насколько сегодня популярно празднование Пасхи?
- Какие подарки принято дарить на Пасху?
- Отмечают ли Пасху зумеры?
Участники пресс-конференции:
- председатель Союза потребителей России Алексей Койтов;
- врач-эндокринолог, член российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев;
- представитель РПЦ
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 14:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8