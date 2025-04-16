17.04.2025 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Светлая Пасха: Как безопасно для здоровья завершить Великий пост?»

Пасха — один из самых светлых и значимых праздников для православных христиан. В 2025 году он выпал на 20 апреля. Традиции этого дня передаются из поколения в поколение: верующие пекут куличи, красят яйца и готовятся к торжественному богослужению. Спрос на куличи, яйца и красители вырос в два-три раза, утверждают аналитики рынка. По сообщениям СМИ, средний чек подготовки к празднованию Пасхи в 2025 году обойдется россиянам примерно в 1,1 тыс. рублей. Творожная пасха за год подорожала на 14%, а полкило творога — на 19%. Зато яйца стали дешевле на 4%, их десяток стоит около 130 рублей.

Также выросли продажи готовых куличей — их продают вдвое больше, но при этом они подешевели на 18%. Онлайн-покупки обходятся на 80-90% дороже офлайна — выпечка в интернет-магазине может стоить в три раза больше, чем в продуктовом магазине.

В ходе пресс-конференции участники пресс-конференции обсудят следующие вопросы:

Как правильно питаться в Великий пост и выходить из него?

Во сколько россиянам обойдется подготовка к Пасхе?

Где чаще всего россияне покупают куличи?

Насколько калорийны куличи?

На какие товары в Пасху наибольший спрос?

Какие традиции праздника остались, а какие ушли?

Насколько сегодня популярно празднование Пасхи?

Какие подарки принято дарить на Пасху?

Отмечают ли Пасху зумеры?

Участники пресс-конференции:

председатель Союза потребителей России Алексей Койтов;

врач-эндокринолог, член российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев;

представитель РПЦ

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



