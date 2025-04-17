«Очень положительно отношусь к идее введения выходного дня после Пасхи. Вообще хорошо было бы сделать выходными днями и всю Страстную седмицу (предшествующая Пасхе неделя – прим. НСН) и всю Светлую (период, включающий само Пасхальное воскресенье и неделю после него). Чтобы люди могли подойти с осознанием к Пасхе, помолиться, подготовиться, потому что все дни Седмицы – это одна Пасха. Чем больше будет выходных в эти дни, тем лучше», - рассказал он.

Ранее россиянам рассказали, что если врач диагностировал у человека целиакию или сахарный диабет, то лучше отказаться от употребления сдобных пасхальных куличей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



