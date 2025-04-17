Священник РПЦ предложил сделать выходной неделю до и после Пасхи
Выходные дни до и после Пасхи помогли бы россиянам подойти к осознанием к этому дню, заявил в пресс-центре НСН иеромонах Феодорит.
Было бы хорошо сделать выходной всю неделю, предшествующую Пасхе, и неделю после нее, чтобы люди могли подготовиться к празднику и настроиться на него. Такое мнение в пресс-центре НСН выразил священник Русской православной церкви иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков).
«Очень положительно отношусь к идее введения выходного дня после Пасхи. Вообще хорошо было бы сделать выходными днями и всю Страстную седмицу (предшествующая Пасхе неделя – прим. НСН) и всю Светлую (период, включающий само Пасхальное воскресенье и неделю после него). Чтобы люди могли подойти с осознанием к Пасхе, помолиться, подготовиться, потому что все дни Седмицы – это одна Пасха. Чем больше будет выходных в эти дни, тем лучше», - рассказал он.
Ранее россиянам рассказали, что если врач диагностировал у человека целиакию или сахарный диабет, то лучше отказаться от употребления сдобных пасхальных куличей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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