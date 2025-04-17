«Придерживаться поста не вредно, если человек к этому подходит грамотно. Очень важно разнообразие в питании. Очень частая история – это дефицит белка в рационе. Это может привести к потере мышечной ткани. Потом люди на этом фоне могут набирать вес. В целом низкий уровень мышечной ткани может повышать риск различных заболеваний. Важно употреблять хотя бы один грамм белка на килограмм веса. Что здесь может помочь из растительных источников? Это, конечно же, бобовые, чечевица, нут, фасоль, горох, цельнозерновые крупы, макароны, хлеб, различные соевые продукты, ну и орехи, и семечки. Этот тот пул продуктов, которые желательно употреблять во время поста на ежедневной основе», - рассказал он.

Ранее россиянам рассказали, что если врач диагностировал у человека целиакию или сахарный диабет, то лучше отказаться от употребления сдобных пасхальных куличей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

