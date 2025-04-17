Приготовить классический кулич стало дороже на 21%
Алексей Койтов в пресс-центре НСН рассказал, что статистика цен в интернете на продукты для приготовления кулича довольно сильно разнятся, поэтому лучше всего ориентироваться на данные от Росстата.
Кулич по классическому, простому рецепту без изюма и глазури в 2025 году стал дороже на 21%. Об этом в пресс-центре НСН рассказал председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.
«Если мы будем считать, во сколько обойдется гражданам приготовление кулича сегодня, то цифры в интернете разнятся. И мы решили их проверить и обратились к единственному надежному здесь источнику – к Росстату. И увидели, что, действительно, в этом году по сравнению с прошлым годом именно накануне Пасхи стоимость классического кулича выросла на 21%. Мы взяли именно классический рецепт, где берется 1.5 стакана молока и по 300 грамм сахара и масла, без учета изюма и глазури. При этом тот же самый рецепт в 2024 году по сравнению с 2023 подорожал на 12.7%. При этом если брать статистику по годам, то можно заметить, что отдельные ингредиенты под Пасху дешевели, а к концу года дорожали», - рассказал он.
Ранее диетолог «Семейной клиники «РЖД-Медицина» Джанета Борлакова заявила, что безвредная норма пасхальных угощений для здоровья составляет 3 яйца и 100-150 грамм кулича, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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