«Если мы будем считать, во сколько обойдется гражданам приготовление кулича сегодня, то цифры в интернете разнятся. И мы решили их проверить и обратились к единственному надежному здесь источнику – к Росстату. И увидели, что, действительно, в этом году по сравнению с прошлым годом именно накануне Пасхи стоимость классического кулича выросла на 21%. Мы взяли именно классический рецепт, где берется 1.5 стакана молока и по 300 грамм сахара и масла, без учета изюма и глазури. При этом тот же самый рецепт в 2024 году по сравнению с 2023 подорожал на 12.7%. При этом если брать статистику по годам, то можно заметить, что отдельные ингредиенты под Пасху дешевели, а к концу года дорожали», - рассказал он.

Ранее диетолог «Семейной клиники «РЖД-Медицина» Джанета Борлакова заявила, что безвредная норма пасхальных угощений для здоровья составляет 3 яйца и 100-150 грамм кулича, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



