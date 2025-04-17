«Здесь очень важна плавность, умеренность. То есть продукты, которые исключаются во время поста, важно вводить постепенно и в небольшом количестве. Это касается и яиц, и мяса, особенно жирного, и кисломолочных продуктов. Потому что много случаев, когда люди во время Пасхи наедаются, и их госпитализируют в стационары с различными обострениями: гастритом, холециститом, панкреатитом. Нужно добавлять больше овощей и продуктов, которые были во время поста», - рассказал он.

Ранее диетолог Альбина Комиссарова рассказала, что людям с аллергией или индивидуальной непереносимостью отдельных продуктов не стоит употреблять пасхальные куличи и яйца, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

