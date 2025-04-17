Не бросаемся на мясо: Россиянам рассказали, как правильно закончить пост

После поста важно не налегать на жирные продукты и первое время продолжать основывать свой рацион на постных продуктах, заявил в пресс-центре НСН Виктор Жиляев.

Очень важно выходить из поста медленно, постепенно и понемногу вводя исключенные из рациона продукты, особенно осторожнее надо быть с жирным мясом. Об этом в пресс-центре НСН рассказал врач-эндокринолог, диетолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев.

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«Здесь очень важна плавность, умеренность. То есть продукты, которые исключаются во время поста, важно вводить постепенно и в небольшом количестве. Это касается и яиц, и мяса, особенно жирного, и кисломолочных продуктов. Потому что много случаев, когда люди во время Пасхи наедаются, и их госпитализируют в стационары с различными обострениями: гастритом, холециститом, панкреатитом. Нужно добавлять больше овощей и продуктов, которые были во время поста», - рассказал он.

Ранее диетолог Альбина Комиссарова рассказала, что людям с аллергией или индивидуальной непереносимостью отдельных продуктов не стоит употреблять пасхальные куличи и яйца, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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