Маркетплейсы не видят сегодня сильного роста цен на товары пасхальной атрибутики, в частности на пищевые красители. Об этом в пресс-центре НСН рассказал сооснователь сервиса ГдеМойТовар.Ру Ефим Алдухов.

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«Маркетплейсы - не совсем площадка для продажи куличей. Здесь, скорее, идет речь про какие-то сувениры, салфеточки, красители, шоколадные яйца и так далее. На сегодняшний день нет какого-то значительного роста цен на эти товары. В категории пищевые красители в прошлом году на Wildberries продаж в этот период было на порядка 71 млн рублей за неделю. В этом году, при условии, что неделя еще не кончилась, речь идет про 65-70 млн рублей, что касается всех других смежных категорий. Товары, связанные с Пасхой, объективно достаточно дешевые. Тем не менее, если мы говорим про категорию красители, мы видим рост среднего чека примерно на 15-20%. Но в значительной степени это связано с тем, что в течение всего года стоимость хранения и логистики на маркетплейсах росла быстрее инфляции», - рассказал он.

Ранее председатель Союза потребителей России Алексей Койтов в пресс-центре НСН рассказал, что кулич по классическому, простому рецепту без изюма и глазури в 2025 году стал дороже на 21%.



