Диетолог рассказал, сколько калорий в куличах

На калорийность кулича напрямую влияют добавки: количество масла, глазури, присыпок и начинка, заявил в пресс-центре НСН Виктор Жиляев.

Кулич - достаточно калорийный продукт, в 70-80 граммах продукта содержится около 300 калорий. Об этом в пресс-центре НСН рассказал врач-эндокринолог, диетолог, член российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев.

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«В среднем калорийность кулича варьируется от 300 до 400 калорий на 100 граммов. Тут все зависит от рецепта, от добавок: масла, орехов, глазури. Если брать кусочек 70-80 граммов, то это примерно 200-300 калорий. Можно сказать, что это достаточно калорийный продукт», - рассказал он.

Ранее диетолог «Семейной клиники «РЖД-Медицина» Джанета Борлакова заявила, что безвредная норма пасхальных угощений для здоровья составляет 3 яйца и 100-150 грамм кулича, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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