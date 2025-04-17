«В среднем калорийность кулича варьируется от 300 до 400 калорий на 100 граммов. Тут все зависит от рецепта, от добавок: масла, орехов, глазури. Если брать кусочек 70-80 граммов, то это примерно 200-300 калорий. Можно сказать, что это достаточно калорийный продукт», - рассказал он.

Ранее диетолог «Семейной клиники «РЖД-Медицина» Джанета Борлакова заявила, что безвредная норма пасхальных угощений для здоровья составляет 3 яйца и 100-150 грамм кулича, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



