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Вакцина или таблетки: что спасёт россиян от коронавируса?

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Начало конференции

13:00

28 сентября 2020

28.09.2020 состоится пресс-конференция, посвящённая вариативным мерам в борьбе с коронавирусом.

28.09.2020 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: Вакцина или таблетки: что спасёт россиян от коронавируса?

Пока в России продолжается активная подготовка к массовой вакцинации от коронавируса, в аптеки поступят как минимум три различных препарата от этого заболевания: «Авифавир», «Коронавир» и «Арепливир». Цены на эти препараты составят 8 000, 11 550 и 12 320 рублей соответственно. Такая цена превышает сумму прожиточного минимума для пенсионеров, которые являются основной группой риска. В тоже время, многие люди опасаются наступления второй волны коронавируса. При этом президент России Владимир Путин напомнил, что борьба с пандемией ещё не завершена и возвращаться к ограничениям «очень бы не хотелось».

  • Вакцина или таблетка, как человеку обезопасить себя от коронавируса?
  • Какой должна быть цена препаратов и вакцинации?
  • Как определяется и когда может стать известной эффективность вакцинации?
  • В каком объёме аптеки закупают новый препарат?
  • Какие проблемы могут возникнуть в борьбе с коронавирусом и попытках не допустить второй волны пандемии?
  • Какую роль должно играть в этом процессе государство и законодатели?

Участники пресс-конференции:

  • Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль;
  • Исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова;
  • Исполнительный директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

  • (Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)
ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусВакцина
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