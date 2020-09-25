28.09.2020 состоится пресс-конференция, посвящённая вариативным мерам в борьбе с коронавирусом.
28.09.2020 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: Вакцина или таблетки: что спасёт россиян от коронавируса?
Пока в России продолжается активная подготовка к массовой вакцинации от коронавируса, в аптеки поступят как минимум три различных препарата от этого заболевания: «Авифавир», «Коронавир» и «Арепливир». Цены на эти препараты составят 8 000, 11 550 и 12 320 рублей соответственно. Такая цена превышает сумму прожиточного минимума для пенсионеров, которые являются основной группой риска. В тоже время, многие люди опасаются наступления второй волны коронавируса. При этом президент России Владимир Путин напомнил, что борьба с пандемией ещё не завершена и возвращаться к ограничениям «очень бы не хотелось».
- Вакцина или таблетка, как человеку обезопасить себя от коронавируса?
- Какой должна быть цена препаратов и вакцинации?
- Как определяется и когда может стать известной эффективность вакцинации?
- В каком объёме аптеки закупают новый препарат?
- Какие проблемы могут возникнуть в борьбе с коронавирусом и попытках не допустить второй волны пандемии?
- Какую роль должно играть в этом процессе государство и законодатели?
Участники пресс-конференции:
- Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль;
- Исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова;
- Исполнительный директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова.
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8
- (Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)