28.09.2020 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: Вакцина или таблетки: что спасёт россиян от коронавируса?

Пока в России продолжается активная подготовка к массовой вакцинации от коронавируса, в аптеки поступят как минимум три различных препарата от этого заболевания: «Авифавир», «Коронавир» и «Арепливир». Цены на эти препараты составят 8 000, 11 550 и 12 320 рублей соответственно. Такая цена превышает сумму прожиточного минимума для пенсионеров, которые являются основной группой риска. В тоже время, многие люди опасаются наступления второй волны коронавируса. При этом президент России Владимир Путин напомнил, что борьба с пандемией ещё не завершена и возвращаться к ограничениям «очень бы не хотелось».

Вакцина или таблетка, как человеку обезопасить себя от коронавируса?

Какой должна быть цена препаратов и вакцинации?

Как определяется и когда может стать известной эффективность вакцинации?

В каком объёме аптеки закупают новый препарат?

Какие проблемы могут возникнуть в борьбе с коронавирусом и попытках не допустить второй волны пандемии?

Какую роль должно играть в этом процессе государство и законодатели?

Участники пресс-конференции:

Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль;

Исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова;

Исполнительный директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8