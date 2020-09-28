В Госдуме призвали ФАС проверить цену на препарат от коронавируса «Арепливир»
Цена на выпущенный в России препарат от коронавируса «Арепливир» делает его недоступным для населения. Оправданность такой цены должна проверить Федеральная антимонопольная служба. Об этом на пресс-конференции НСН «Вакцина или таблетки: что спасёт россиян от коронавируса?» заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.
«Это очень высокая цена, недоступная для населения. Поэтому такой препарат нужно включать в список ЖВЛП. По цене вопрос, конечно, к производителям. У нас есть антимонопольная служба, которая должна выяснить, насколько препарат соответствует цене», - сказал Огуль.
Напомним, в России продолжается активная подготовка к массовой вакцинации от коронавируса. Также в аптеки поступят как минимум три различных препарата от этого заболевания: «Авифавир», «Коронавир» и «Арепливир». Цены на эти препараты составят 8 000, 11 550 и 12 320 рублей соответственно.
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