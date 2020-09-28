Названа главная задача российских властей при второй волне коронавируса

В случае прихода второй волны коронавируса в Россию главной задачей станет поддержание системы здравоохранения в работоспособной состоянии. Об этом н пресс-конференции НСН «Вакцина или таблетки: что спасёт россиян от коронавируса?» отметила исполнительный директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова.

«Наша задача – сохранять систему здравоохранения в работоспособном состоянии. Потому что кроме коронавирусных больных есть обычные, они никуда не делись. Поэтому так важно использовать СИЗы, осблюдаться социальную дистанцию. А сейчас кажется, что все идет по плохому сценарию развития событий», - посетовала Преснякова.

Ранее исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова на пресс-конференции НСН рассказала, от чего зависят сроки второй волны коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:Пресс-конференция НСНЗдравоохранениеКоронавирус
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