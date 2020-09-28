Вакцину от коронавируса «Спутник V» предложили включить в национальный календарь прививок
Разработанную в Россию вакцина от коронавируса «Спутник V» нужно включить в национальный календарь прививок, чтобы она была бесплатной и доступной для населения. Об этом на пресс-конференции НСН «Вакцина или таблетки: что спасёт россиян от коронавируса?» рассказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.
«Вакцина нужна, чтобы выработался иммунитет. Мы хотим, чтобы сформировался коллективный иммунитет. С момента регистрации «Спутник V» вакцины провакцинировалось порядка трех тысяч человек. Это очень мало. В 11 регионах был достигнут коллективный иммунитет на уровне 20-25%. Тоже мало. Вакцина должна быть доступной, вакцинация – добровольной. Поэтому очень важно, чтобы вакцину включили в национальный календарь прививок», - сказал депутат.
Ранее Леонид Огуль на пресс-конференции НСН заявил, что цена на выпущенный в России препарат от коронавируса «Арепливир» делает его недоступным для населения.
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