Высокую цену препарата от коронавируса «Арепливир» назвали благом для россиян

Высокую цену препарата от коронавируса «Арепливир» можно считать благом для россиян. Об этом на пресс-конференции НСН «Вакцина или таблетки: что спасёт россиян от коронавируса?» рассказали исполнительный директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова и исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова.

«Решение о выпуске препарата «Арепливир» очень опасно. Его можно принимать только под наблюдением врача. Если препарат эффективен, чего мы пока не знаем, но он точно опасен. У препарата есть выраженный тератогенный эффект, он действует на плод. Если препарат примет беременная женщина, то возможна гибель плода, серьезные осложнения беременности и уродства у ребенка. Насколько оправдан выпуск такого препарата на наш малоконтролируемый рынок? Даже если он будет отпускаться по рецептам», - сказала Завидова.

«Поэтому высокая цена препарата – это благо. Его можно применять только при тяжелых формах заболевания. И не дай бог применять его для профилактики», - добавила Преснякова.

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль на пресс-конференции НСН заявил, что цена на выпущенный в России препарат от коронавируса «Арепливир» делает его недоступным для населения.

