Пресс-конференция НСН: Доказательств эффективности вакцины от коронавируса «Спутник V» нет

Эффективность разработанной в Россию вакцины от коронавируса «Спутник V» не доказана. Об этом на пресс-конференции НСН «Вакцина или таблетки: что спасёт россиян от коронавируса?» заявила исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова.

«В условиях пандемии правительство спешит отчитаться об успехах в борьбе с коронавирусом На тот момент прошли исследования только первой-второй фазы, то есть ранние исследования о безопасности вакцины. Пока есть данные, что непосредственно после вакцинации серьезных побочных эффектов у ограниченного контингента исследуемых не выявлено. После регистрации вакцины 11 августа было заявлено о начале третьей, «пострегистрационной», фазы. Третья фаза никогда не бывает «пострегистранционной», это нонсенс. Только в третьей фазе получаются данные об эффективности на основе двойных слепых тестов. Эти исследования только начаты, до их окончания говорить об эффективности вакцины не приходится. Закончены эти тесты должны быть к 1 мая 2021 года. Тогда можно будет делать выводы об эффективности вакцины», - рассказала Завидова.

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль на пресс-конференции НСН призвал включить вакцину от коронавируса «Спутник V» в национальный календарь прививок.

